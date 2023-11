Atelier Intégrer la MAO dans son projet musical (en non mixité choisie) Le Hangar / Ivry-sur-Seine / 94 Ivry-sur-Seine, 25 novembre 2023, Ivry-sur-Seine.

Atelier Intégrer la MAO dans son projet musical (en non mixité choisie) Samedi 25 novembre, 13h00 Le Hangar / Ivry-sur-Seine / 94 Gratuit sur inscription

L’ATELIER

Cet atelier est destiné à toute personne souhaitant s’initier à la MAO (musique assistée par ordinateur), ou comprendre comment l’exploiter au sein de son projet artistique personnel.

Intervenante :

Kelyboy est une artiste musicienne, productrice et dj installée à Paris. Son style hybride fusionne des influences pop, rap et électroniques. Elle travaille à la fois à ses propres projets et en collaboration avec de nombreux artistes de la scène émergente/alternative francophone (Ici Modesta, Contrebande, Sopycal, Sheng, Coeur, Soumeya, Louisadonna, Enaé…), que ce soit sur scène ou au sein de son studio situé dans le 18e. Son premier album de productrice est sorti le 14 juin 2023, et réuni des voix de la nouvelle scène électro-pop et rap française.

Le Hangar / Ivry-sur-Seine / 94 3/5, rue Raspail – 94200 Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Centre-ville Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/integrer-la-mao-a-son-projet-musical-avec-kelyboy »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T13:00:00+01:00 – 2023-11-25T16:00:00+01:00

MAO Morewomenonstage