JAM DE MUSICIEN.NES (En non mixité choisie) Le Hangar / Ivry-sur-Seine / 94 Ivry-sur-Seine, 23 novembre 2023, Ivry-sur-Seine.

Le festival les Femmes s’en mêlent s’associe au Hangar et à Baubo prod pour vous proposer dans le cadre du dispositif « Les Femmes S’engagent 2023 », une jam en mixité choisie sur scène, tout public dans la fosse, pour le plaisir de jouer ensemble, d’expérimenter et de partager de la bonne musique.

Tu es une femme, une personne trans et/ou non-binaire et tu aimes faire de la musique ? On t’attend sur la belle scène du Hangar pour ouvrir cette nouvelle édition du festival !

La soirée débutera à 19h par un apéro soror, pour découvrir les initiatives par et pour toutes les personnes FINTA*(Femmes, Intersexué.e .s, Non binaires, Transgenres, Agenres, * et toutes les identités qui ne se reconnaissent pas comme cisgenres) dans les musiques actuelles, afin de trouver des ressources et des appuis pour vos pratiques artistiques et professionnelles. La soirée se poursuivra par une Jam et une scène ouverte dont on vous donnera plus d’informations très bientôt.

Le Hangar / Ivry-sur-Seine / 94 3/5, rue Raspail – 94200 Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Centre-ville Val-de-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T19:00:00+01:00 – 2023-11-23T22:00:00+01:00

Jam Musicienne