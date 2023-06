Balade à vélo poétique et musicale Le Hangar Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine Catégories d’Évènement: Ivry-sur-Seine

Val-de-Marne Balade à vélo poétique et musicale Le Hangar Ivry-sur-Seine, 1 juillet 2023, Ivry-sur-Seine. Balade à vélo poétique et musicale Samedi 1 juillet, 14h30 Le Hangar 12 places disponibles Dans le cadre de la journée vélo organisée par l´Echappée belle :

Visite des espaces vert de la Ville d´Ivry-sur-Seine incluant un atelier écriture et musique pour une restitution dans la cour de la salle de concert « Le Hangar ».

Rendez – vous :

14h30 «Le Hangar» 3, rue Raspail, 94200 Ivry-sur-Seine

16h30 : Arrivée, restitution de la balade musicale. Artistes : Cie 1er Acte – Soheil Tabrizi Zadeh Le Hangar 3/5 rue Raspail 94200 Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Centre-ville Val-de-Marne Île-de-France 01 72 04 64 25 https://hangar.ivry94.fr [{« type »: « email », « value »: « contact@courcyclette.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T14:30:00+02:00 – 2023-07-01T16:30:00+02:00

2023-07-01T14:30:00+02:00 – 2023-07-01T16:30:00+02:00 ©Théâtre El Duende Détails Catégories d’Évènement: Ivry-sur-Seine, Val-de-Marne Autres Lieu Le Hangar Adresse 3/5 rue Raspail 94200 Ivry-sur-Seine Ville Ivry-sur-Seine Departement Val-de-Marne Lieu Ville Le Hangar Ivry-sur-Seine

Le Hangar Ivry-sur-Seine Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ivry-sur-seine/

Balade à vélo poétique et musicale Le Hangar Ivry-sur-Seine 2023-07-01 was last modified: by Balade à vélo poétique et musicale Le Hangar Ivry-sur-Seine Le Hangar Ivry-sur-Seine 1 juillet 2023