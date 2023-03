Portes ouvertes des ateliers du Hangar du Pendule Le Hangar du Pendule, 1 avril 2023, Rezé.

Le Hangar du Pendule est un espace associatif au service des arts et de l’artisanat situé dans l’ancien village de pêcheurs coloré de Trentemoult.

Les portes ouvertes sont l’occasion de vous accueillir dans notre antre atypique pour vous faire découvrir nos métiers et savoir-faire avec passion.

Nous sommes une quinzaine de professionnels partageant cette adresse qui a pour vocation d’offrir à la fois un lieu de création aux artistes et artisans et un lieu de rencontre et d’échange avec le public.

Découvrez tous les talents métiers d’art présents au Hangar du Pendule : luthier, céramiste, maroquinière, corsetière, bijoutières, marionnetiste, costumière, coutelier, sculpteur, ébeniste.

… et également des artistes peintres, plasticien.es, brasseur.

Le Hangar du Pendule 2 bis rue Codet 44400 Rezé Rezé 44400 Trentemoult Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

