Cet évènement est passé Journées Européennes du Patrimoine Le Hangar du Patrimoine Pouldreuzic Pouldreuzic Catégories d’Évènement: Finistère

Pouldreuzic Journées Européennes du Patrimoine Le Hangar du Patrimoine Pouldreuzic Pouldreuzic, 16 septembre 2023, Pouldreuzic. Journées Européennes du Patrimoine 16 et 17 septembre Le Hangar du Patrimoine Pouldreuzic Entrée gratuite Visite animée de la collection d’outils Le Hangar du Patrimoine Pouldreuzic Pendreff Pouldreuzic Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne 0608725875 http://passionmoteur.canalblog.com [{« type »: « email », « value »: « patrimoinepouldreuzic@orange.fr »}] Collection d’outils anciens de l’association du Patrimoine de Pouldreuzic Parking à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 ©Patrimoine Pouldreuzic Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Pouldreuzic Autres Lieu Le Hangar du Patrimoine Pouldreuzic Adresse Pendreff Pouldreuzic Ville Pouldreuzic Departement Finistère Lieu Ville Le Hangar du Patrimoine Pouldreuzic Pouldreuzic latitude longitude 47.957061;-4.36721

Le Hangar du Patrimoine Pouldreuzic Pouldreuzic Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pouldreuzic/