2022-05-05 – 2022-05-05 Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme Intercommunal de Pornic.

Billets en vente dans tous les Offices de Tourisme Destination Pornic (la Bernerie-Retz, Les Moutiers-en-Retz, La Plaine-sur-Mer, Pornic, Préfailles, Saint-Michel-Chef-Chef et Villeneuve-en-Retz).

Nombre de places limité.

Nota Bene : l'ouvrage de la Mi-Carême au Carnaval de Pornic est en vente à l'Office de tourisme de Pornic (46,90 €) RENCONTRES AVEC NOS PASSIONNÉS – LE HANGAR DES CARNAVALIERS

Les coulisses de LA fête Pornicaise ! Le Carnaval de Pornic fête ses 120 ans cette année ! Héritier des charivaris et des mi-carêmes, le Carnaval de Pornic est LA fête populaire pornicaise.

