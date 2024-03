LE HANGAR DES CARNAVALIERS Pornic, mardi 6 août 2024.

LE HANGAR DES CARNAVALIERS Pornic Loire-Atlantique

RENCONTRES AVEC NOS PASSIONNÉS LE HANGAR DES CARNAVALIERS

Les coulisses de LA fête Pornicaise !

Le Carnaval de Pornic a fêté ses 120 ans en 2022 !

Héritier des charivaris et des mi-carêmes, le Carnaval de Pornic est LA fête populaire pornicaise.

Yves VALLÉE, président d’honneur, et ses com

Informations pratiques :

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme Intercommunal de Pornic.

Billets en vente dans tous les Offices de Tourisme Destination Pornic (la Bernerie-en-Retz, Les Moutiers-en-Retz, La Plaine-sur-Mer, Pornic, Préfailles, Saint-Michel-Chef-Chef et Villeneuve-en-Retz) ou en RESERVATION EN LIGNE.

Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation.

Prévoir des chaussures confortables.

La visite est accesible avec aide au PMR

Les animaux ne sont pas acceptés.

Les organisateurs se réservent le droit d’annuler si les conditions climatiques sont défavorables ou faute du minimum de participants requis 24h avant la visite (5 personnes payantes).

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-06 15:00:00

fin : 2024-08-06 16:00:00

