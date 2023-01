Du Classique au Hangar Le Hangar à Bananes, 1 février 2023, Nantes.

Du Classique au Hangar 1 – 4 février Le Hangar à Bananes

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Le Hangar à Bananes 21 quai des Antilles, 44200, Nantes Île de Nantes Nantes 44200 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « mailto:contact@duclassiqueauhangar.com »}]

Pour la 8e édition, Du Classique au Hangar vous propose 2 sites de l’île de Nantes : le HANGAR A BANANES, ses bars et restaurants et MAGMAA le nouveau Food Hall de Nantes. 8 concerts en 4 soirs, pour une programmation variée, une ambiance et un visuel hors du commun. Ici la musique classique se mélange à l’ambiance des bars et tavernes…

MERCREDI 1er FEVRIER – HANGAR A BANANES

—->>> 19h AUSTRALIAN – Quatuors de Cors (apéro)

CORNISSIMO est un quatuor de cor créé en 2021 par quatre cornistes aux parcours riches et variés. Jean-François BART, Victorien GARREAU, Louis TROGNON et Eline PERROTIN. Tous les quatre d’origine vendéenne, ils se rejoignent aujourd’hui autour de leur passion commune, le cor !

Ensemble, ils souhaitent promouvoir ce bel instrument dans le secteur de la Vendée. Étant tous enseignants dans cette discipline, le but est aussi de développer leur pratique. Souvent méconnu, cet instrument issu de l’orchestre est capable de nous faire voyager à travers les époques et les styles. Ces quatre cornistes sont réunis pour partager et offrir, avec générosité, le plaisir et l’émotion de l’instant avec le public.

—->>> 20h CAFE CANAILLE – Ciné Concert – Piano (brasserie)

FILM : Sherlock Jr. de Buster KEATON

CHRISTIAN GRIMAULT a débuté sa carrière en tant que pianiste accompagnateur du Ballet classique de l’opéra de Nantes avant de poursuivre, à partir de 1985, son activité au sein du conservatoire de cette même ville. Il est par ailleurs pédagogue et formateur auprès des danseurs du Pôle d’enseignement supérieur du spectacle vivant Bretagne Pays de la Loire.

La danse, et plus généralement l’expression du corps en mouvement, sont des sources inépuisables d’inspiration pour Christian Grimault. Elles créent « un espace » propice à l’improvisation, à la création immédiate conduisant naturellement au rapprochement de la musique et de l’image.

JEUDI 2 FEVRIER – HANGAR A BANANES

—->>> 19h ROND-POINT Chant, Danse, Castagnettes et flûte à bec (apéro)

Compagnie Outre Mesure – TriumVieArts

Robin JOLY : flûtes à bec & danse

Gwinnevire QUENEL : chant & flûtes à bec

Ana YEPES : danse & castagnettes

Dans ce concert dansé, forme de spectacle vivant où la musique s’entremêle avec la poésie et la danse, le souffle est le maître mot. Il insuffle les propositions tantôt poétiques et tantôt virtuoses. La Compagnie Outre Mesure vous invite ici à un véritable voyage dans une Europe artistique pleine d’humanisme.

—->>> 20h ROND-POINT – Danse classique VS Danse africaine (planches)

Deux styles de danse partageront une même musique…

MARIE-HELENE PERDREAU, professeure de danse à l’école de musique et danse de Vertou.

FANTA DEMBELE QUENTIN est issue d’une famille de griots ; elle est initiée dès son plus jeune âge aux différentes danses traditionnelles Burkinabés. En 1998 elle rentre dans la troupe des Yelembas d’Abidjan et participe à leur tournée internationale. Depuis 2004, elle encadre des stages de danses en Europe et en Afrique moments privilégiés qui lui permettent de transmettre son amour de la danse. En parallèle, elle continue de danser avec les groupes « Yelemba » et « Won tan nara ». En 2007, elle tourne avec le cirque « Afrika-Afrika ».

VENDREDI 3 FEVRIER – HANGAR A BANANES

—->>> 19h SAO – Quatuor à Cordes (apéro)

Quatre musiciens de l’ONPL, se réunissent pour nous proposer un quatuor hybride

CLAIRE ALADJEM : violon

SEBASTIEN CHRISTMANN : violon

​BERTRAND NABOULET : alto

​ULYSSE ARAGAU : violoncelle

Programme :

– 1er mouvement du divertimento en ré de Mozart

– 2e mouvement de la jeune fille et la mort de Schubert

– 3e mouvement du 2e quatuor de Borodine

– final du quatuor américain de Dvorak

—->>> 20h LE DOCK-YARD – Récital de Piano (burgers)

AVGUSTE ANTONOV, professeur de Piano au Conservatoire Intercommunale de Châteaubriant, est à l’aise dans tous les répertoires, avec un intérêt particulier pour la musique des 20e et 21e siècles. Il a joué des premières mondiales et américaines dans des salles à travers l’Amérique du Nord et au fil des ans, il a travaillé avec les compositeurs Carter Pann, Gregory Hutter, Michael Colgrass, Raina Murnak, Matthew Lewis, Till Meyn, Matthew Saunders, Robert Rollin, William Vollinger et autres. Avguste Antonov a présenté des récitals à travers les États-Unis, y compris dans les Etats du Colorado, Kansas, Iowa, Missouri, Floride, Pennsylvanie, Texas, Ohio, Caroline du Sud et Tennessee. Il a été soliste avec de nombreux ensembles dont le San Jose State University Wind Symphony, le San Jose Wind Symphony, l’University City Symphony, l’Alton Symphony Orchestra, le Tulsa Camerata, le Lakeland Community Orchestra, le Jewish Community Orchestra-Portland et le South Kansas Symphony. Les concertos joués incluent Schumann, Rachmaninoff 2ème, McDowell 2ème, Liszt 2ème, Ravel, Gershwin, Carter Pann « Concerto Logic » et Matthew Saunders « Piano Concerto ».

Programme :

– Chopin : Nocturne Op. 9 : No. 2 in E-Flat Major. Andante

– Reinecke : Stille Nacht Helige Nacht op 221 n°2 pour piano solo

– Hans Zimmer : Interstellar

– Ryuichi Sakamoto : Merry Christmas Mr Lawrence

– Yiruma : Kiss the Rain

– Joe Hisaishi : Innocent; Il Porco Rosso

SAMEDI 1 FEVRIER – MAGMAA

—->>> 19h MAGMAA – Choeur Mixte – direction : Pauline COURT (apéro)

LABEL DIVA est un choeur mixte créé en septembre 2019, qui a pour objet la pratique du chant amateur et la collaboration avec des artistes professionnels, dans une démarche participative et collaborative. Son répertoire provient essentiellement des pays nordiques et de l’est. Les représentations sont scénographiées. Les choristes, sans partition, suivent une déambulation adaptée et revue pour chaque nouveau lieu de représentation.

La cheffe de choeur, Pauline COURT aborde les morceaux de façon. experimentale. Elle les décompose et les arrange pour des déclinaisons de 1 à 8 voix, qui s’orchestrent dans l’espace.

—->>> 20h MAGMAA – Concerto de Katchaturian (Food Hall)

JEAN-MARC VANTOMME : Flûte traversière

GUY CHAZELLE : Piano

Tous deux professeurs à Origami, l’école de musique d’Orvault depuis 1983, c’est bientôt quarante années de complicité qu’ils ont voulu partager avec vous, à travers cet hommage au grand maître de la flûte que fut : Jean-Pierre Rampal (1922-2000)

Programme :

– Allegro con fermezza

– Andante sostenuto

– Allegro vivace

INFOS

-Entrée libre, dans la limite des places disponibles

-Concerts gratuits, tout public

-Pas de réservation, venez tôt

-Prestations de 45 minutes environ

-Renseignements : contact@duclassiqueauhangar.com

HANGAR A BANANES, 21 quai des Antilles, 44200, Nantes

Busway 5 arrêt quai des Antilles

MAGMAA, 15 rue la Noue Bras de Fer, 44200 Nantes

Busway 5 arrêt Gare de l’Etat



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-01T19:00:00+01:00

2023-02-04T23:00:00+01:00