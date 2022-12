Le handball fête le 31 Herrère, 31 décembre 2022, Herrère Herrère.

Le handball fête le 31

2022-12-31 19:30:00 – 2022-12-31

35 35 EUR Le Lasseube Handball organise une soirée de réveillon, ouverte à tous.

L’apéritif sera servi à partir de 19h30, suivi du repas préparé par un traiteur et de la soirée dansante.

Animation garantie. Places limitées. Inscriptions avant le 15 décembre.

Au menu : Apéritif, velouté d’asperge, filet de merlu crème de chorizo, trou normand – verre de Limoncello, pavé de boeuf sauce au poivre et cognac Gratin de pommes de terre aux cèpes, fagot de haricot vert, tomate provençale, fromage de brebis et salade verte, omelette norvégienne et café. Vin et bulles compris.

Pour les enfants: velouté d’asperge, suprême de poulet avec gratin de pomme de terre et fondant au chocolat.

+33 6 08 25 87 01 Lasseube Handball

Lasseube Handball

