Le Hameau Enchanté Romanèche-Thorins, 10 novembre 2021, Romanèche-Thorins.

Le Hameau Enchanté 2021-11-10 10:00:00 – 2022-01-02 18:00:00 Hameau Duboeuf 796 Route de la Gare

Romanèche-Thorins Saône-et-Loire

On vous fait rêver !

Le Hameau Dubœuf rebaptisé le « Hameau Enchanté » s’illumine à l’approche des festivités de Noël !

A partir du 08/11, vous n’échapperez pas à la tradition du Hameau, petits et grands, plongez dans les décors somptueux et vivants de Noël : cette année, des créatures animées mécaniquement, grandeur nature dans un cadre féerique et fantastique, vous chanteront des mélodies et vous conteront des jolies histoires de Noël.

Du mercredi au dimanche de 10hà 18h accès libre et gratuit à la Salle des Pas Perdus et ses 400m² de décoration féerique et animée.

Accès aux décorations de la Cave & boutique Georges Duboeuf tous les jours de 8h à 18h.

message@hameauduboeuf.com

