Fais ce qu’il te plait 1 Le hameau du Nay 79140 Le Pin Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Le Pin

Fais ce qu’il te plait 1 Le hameau du Nay 79140, 1 août 2022, Le Pin. Fais ce qu’il te plait 1 1 – 5 août Le hameau du Nay 79140

257

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. handicap psychique;handicap intellectuel;handicap visuel;handicap moteur;handicap auditif pi;ii;vi;mi;hi Le hameau du Nay 79140 Le Nay 79140 LE PIN Le Pin 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine Le séjour a lieu au PIN 79140 sur un terrain appartenant à la commune. Après plusieurs jeux de connaissance pour apprendre à mieux se connaitre, les enfants feront connaissance aves l’équipe d’animation. Ce séjour est organisé pour les enfants et avec les enfants. Un panel d’activités est proposé aux enfants inscrits et ils choisissent ensemble leur programme : sorties ludiques, loisirs, sport… L’enfant apprend à gérer ses vacances avec la limite du budget imparti.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-01T09:00:00+02:00

2022-08-05T17:30:00+02:00 Les Lucioles de la Vallée

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Le Pin Autres Lieu Le hameau du Nay 79140 Adresse Le Nay 79140 LE PIN Ville Le Pin Age minimum 6 Age maximum 10 lieuville Le hameau du Nay 79140 Le Pin Departement Deux-Sèvres

Le hameau du Nay 79140 Le Pin Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-pin/

Fais ce qu’il te plait 1 Le hameau du Nay 79140 2022-08-01 was last modified: by Fais ce qu’il te plait 1 Le hameau du Nay 79140 Le hameau du Nay 79140 1 août 2022 Le hameau du Nay 79140 Le Pin Le Pin

Le Pin Deux-Sèvres