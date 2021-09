Satolas-et-Bonce Satolas-et-Bonce Isère, Satolas-et-Bonce Le hameau du Chaffard Satolas-et-Bonce Satolas-et-Bonce Catégories d’évènement: Isère

Satolas-et-Bonce Isère Satolas-et-Bonce Cette année, la commune de Satolas-et-Bonce vous ouvre les portes du hameau du Chaffard. mairie@satolasetbonce.fr +33 4 74 90 22 97 http://www.satolasetbonce.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-07 par

