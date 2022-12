« Découvertes Landaises » Le Hameau des écureuils, 8 août 2022, Vieux-Boucau-les-Bains.

« Découvertes Landaises » 8 – 19 août Le Hameau des écureuils

800€

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Le Hameau des écureuils Vieux-Boucau-les-Bains Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine

Groupe de 12 jeunes de 13 à 16 ans. Equipe de 2 animateurs-trices et un directeur. Séjour de 12 jours au centre de vacances « Le Hameau des Ecureuils », hébergement sous bungalows toilés en pension complète. Les matinées seront principalement réservées aux renforcements des apprentissages scolaires. L’idée des ces matinées est de sortir des salles de classes et revoir les apprentissages de l’école autrement.

Le reste du temps sera réparti entre activités extérieures :

• 1 séance d’initiation au surf et au bodyboard,

• Initiation à la pelote basque,

• Ballade en vélo,

• Découverte culturelle et naturelle des Landes (baignade et jeux à la plage, jeux collectifs en forêt, course landaise, marché d’artisanat etc…)

• Jeux collectifs, veillées.

Les règles sanitaires seront appliquées en respectant les demandes actualisées du gouvernement.



