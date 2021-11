LE HAMEAU DES ARTISTES Nancy, 4 décembre 2021, Nancy.

LE HAMEAU DES ARTISTES c’est un petit marché d’objets et de cadeaux sous chalets et vin chaud.

On peut y dégoter autant de créations originales, voire uniques (peinture, céramique, photo, gravure, sérigraphie, vannerie, bois, tissu, broderie, bijou, luminaire, … ), que d’artistes du cru.

Des œuvres se cacheront aussi chez les commerçants de la Grande Rue, tandis que la vitrine du NJP se transformera en un lumineux showroom.

Au Hameau, entre deux achats, on peut y faire la nouba.

Au Hameau, entre deux vins chauds, on peut acheter un cadeau.

LES ARTISTES

Camille Berniard, L’Antre Atelier – Bérangère Goossens – Régis Bourguignon – Moé Yamakoshi –

Fanny Malburet – Paul Ballereau – Céline Blaudez – Mathieu Henry – Sophie Fontaine – Max Tropicalseeds – Olivier Martin – Sibylle Bottaro – Anick Lilienthall – Marie Sabadel.

LES ANIMATIONS

Ven 3 déc 18h : inauguration avec les Hurluberlus / fanfare balkanique

Mer 8 déc à 14h : Atelier modelage avec Régis Bourguignon

Sam 11 déc à 18h : Krupuk / Attentat sonore

Dim 12 déc à 18h : The Real Swindlers / Acoustique frais et local

Mer 15 déc : Grande soupe collective et vente de légumes à prix libre par le collectif Les Semeuses

Ven 17 déc à 18h : Tequila Savate / Voodoo Garage Punk

Sam 18 déc à 18h : Karaoké par Funky Fresh

Dim 19 déc à 18h : Nessie / Chanson française

Mer 22 déc à 14h : atelier teinture végétale par Sibylle Bottaro

Dim 26 déc à 18h : Hillbillies from Outerspace / Bluegrass

Et d’autres surprises à venir…

LA PETITE RESTAURATION

Petits plats et vin chaud au menu tous les jours, et soirées syriennes le vendredi 17 et le samedi 18 décembre !

+33 3 83 36 34 34 https://www.boutic-nancy.fr/commerces/chalet-de-saint-nicolas/?type=&sscat=67,69,66,71,68,70,901nc

Porte de la Craffe Place des Bourgets Nancy

