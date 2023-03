Présentation des différents artisans exposés Le hameau des artisans Pézenas Catégories d’Évènement: Hérault

Présentation des différents artisans exposés Le hameau des artisans, 28 mars 2023, Pézenas. Présentation des différents artisans exposés 28 mars – 2 avril Le hameau des artisans Pour les JEMA, la boutique « Le hameau des artisans » avance sa date d’ouverture. Vous pouvez découvrir en avant première les 8 artisans d’art exposés. Chaque jour, vous serez accueilli par un artisans d’art présent sur la boutique pour vous parler de son travail ainsi que celui de ses confrères.

Vous y trouverez le travail de la broderie, de la joaillerie, de la maroquinerie, du vitrail, de la reliure, de la céramique et de la couture. En parallèle, il y a l’atelier Dudit Maroquinerie qui à sont atelier dans le même lieu, va également postuler pour les JEMA et proposer chaque jour une initiation à la découverte des différents cuirs.

Venez découvrir la première selection d'artisans d'art dans cette toute nouvelle boutique/atelier en plein centre historique de Pézenas. Le hameau des artisans 9 rue mercière, pézenas Pézenas 34120 Hérault Occitanie

2023-03-28T10:30:00+02:00 – 2023-03-28T12:30:00+02:00

2023-04-02T14:30:00+02:00 – 2023-04-02T18:30:00+02:00

