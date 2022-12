Fun holidays ! LE HAMEAU DE LA BAUME – VILLAGE DE VACANCES La Roque-d'Anthéron Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Sur inscription

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. LE HAMEAU DE LA BAUME – VILLAGE DE VACANCES rue de l’olivier 13640 La Roque-d’Anthéron 13640 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Le séjour se déroulera à la Roque d’Anthéron du 11 au 15 juillet 2022. Il s’adresse aux jeunes âgés de 11 à 14 ans.

Les jeunes et encadrants sont hébergés dans des bungalows.

Activités: jeux de piste, sensibilisation à la nature, découverte de l’abbaye, parcours d’obstacles, activités aquatiques, blind test etc…

Des veillées seront également organisés chaque soir.

