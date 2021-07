Soucieu-en-Jarrest Soucieu en Jarrest,hameau de Champanel Rhône, Soucieu-en-Jarrest Le hameau de CHAMPANEL : découverte d’une maison bourgeoise du XIXème siècle et de son système d’adduction d’eau Soucieu en Jarrest,hameau de Champanel Soucieu-en-Jarrest Catégories d’évènement: Rhône

Le hameau de CHAMPANEL : découverte d'une maison bourgeoise du XIXème siècle et de son système d'adduction d'eau
du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Soucieu en Jarrest, hameau de Champanel

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Soucieu en Jarrest, hameau de Champanel

Sur la façade du « château » vous pourrez voir le réemploi des **pierres réticulées** qui garnissaient l’**aqueduc du Giers** qui se trouve à 500 mètres de là : – le départ du siphon du Garon avec le réservoir de la **Gerle**, – le « **chameau** » qui est un reste d’une arche de l’aqueduc. Au cours de la visite vous pourrez découvrir le **château d’eau**, le **puits** l’**étang**, le **lavoir** et les **restes de l’installation**.

Rendez-vous à 15 heures directement sur place.

Système de gestion autonome de l'eau à Champanel un siècle avant l'eau courante : l'eau depuis les Romains jusqu'au XIXème siècle.
Soucieu en Jarrest, hameau de Champanel, Champanel 69510 Soucieu en Jarrest, Rhône

