Saint-Augustin Hameau St-Jean Pas-de-Calais, Saint-Augustin « Le Hameau dans l’Histoire » Hameau St-Jean Saint-Augustin Catégories d’évènement: Pas-de-Calais

Saint-Augustin

« Le Hameau dans l’Histoire » Hameau St-Jean, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Saint-Augustin. « Le Hameau dans l’Histoire »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hameau St-Jean

Suivez les pas des moines bénédictins de l’ancienne Abbaye de Saint-Jean-Au-Mont, détruite lors du siège de Charles Quint en 1553 en même temps que la ville de Thérouanne. Découvrez ainsi l’Histoire du Pays de Thérouanne et du Hameau de Saint-Jean, accueillant aujourd’hui le jardin-théâtre d’À Travers Champs. _Durée : 1h/1h15_ _Hameau St-Jean 62129 Clarques St Augustin, au niveau du parking_ _Réservation au 07.84.73.53.91 ou [atc.culture@gmail.com](mailto:atc.culture@gmail.com)_ Visite guidée Hameau St-Jean 62129 Clarques St Augustin Saint-Augustin Clarques Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Pas-de-Calais, Saint-Augustin Étiquettes évènement : Autres Lieu Hameau St-Jean Adresse 62129 Clarques St Augustin Ville Saint-Augustin lieuville Hameau St-Jean Saint-Augustin