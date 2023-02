Le Hamac Yoga de l’Hiver, 2 mars 2023, Gaillan-en-Médoc Gaillan-en-Médoc.

Le Hamac Yoga de l’Hiver

22 Rue de Campet Gaillan-en-Médoc Gironde

2023-03-02 – 2023-03-02

Gaillan-en-Médoc

Gironde

Gaillan-en-Médoc

EUR 20 20 En hiver, il est bon d’éviter le surmenage et le gaspillage de nos forces.

C’est la saison pour prendre soin de soi et potentialiser nos énergies. Dans notre corps, en silence, l’énergie se concentre dans les tissus profonds.

Venez découvrir une séance tout en douceur avec le Hamac yoga, une approche globale sur le psoas, ce muscle fascinant qui relie les jambes à la colonne vertébrale et qui contribue à l’équilibre de notre posture. Des postures énergétiques et un travail avec la respiration. Accessible à tous.

Sur réservation.

Sur réservation.

+33 7 63 41 70 28

Géraldine Wojciechowski

