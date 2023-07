D’Elles à nous Le Hall de la chanson Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Ce sont les paroles (et, le plus souvent, les musiques) de femmes créatrices du XXe siècle qui constituent la totalité du répertoire de ce spectacle : un matrimoine encore trop souvent méconnu, mésestimé, mal transmis.

D’Elles à nous rassemble des chansons très différentes, des cabarets de la rive-gauche comme de la vague yéyé, de la première autrice-compositrice-interprète (Nicole Louvier, gagnant le Grand Prix de la Chanson de Deauville à 19 ans) comme de Marie Dubas (fantaisiste très célèbre dans les années 1930) ou Brigitte Fontaine. Un échantillon qui fait la part belle à l’œuvre d’Anne Sylvestre, œuvre consciente et poétique, qui a toujours refusé de soumettre son art à l’unique expression de son engagement féministe, cette artiste avait même écrit Chanson dégagée, une œuvre qui répondait au diktat de la chanson engagée. La grande autrice-compositrice-interprète, toujours en prise avec son temps dès les années 1950 et jusqu’à sa disparition en 2020, a mis en mots et en musique aussi bien la dissymétrie des rapports femme-homme dans les sociétés patriarcales, le droit à l’IVG, le dérisoire des stéréotypes de genre, l’homosexualité, les difficultés à la fois quotidiennes et existentielles de toues les femmes dans toutes les situations, et en poursuivant toujours une recherche poétique et musicale tant singulière qu’universelle.

Joies et douleurs, servitudes et liberté, angoisses et plénitudes, drôleries et tragédies : ce spectacle chemine dans les chansons de femmes qui mettent en forme l’aventure humaine.

* Avec Aurore Daniel, Lillie Daniel, Alexandra Lacour, Marine Torre

* Mise en scène : Serge Hureau et Olivier Hussenet

* Rdv devant Le Hall de la chanson à la Villette (derrière la Grande Halle)

(Durée approx. 1h20)

Le Hall de la Chanson, Centre national du patrimoine de la chanson, des variétés et des musiques actuelles, est né en 1990. Situé dans le Parc de la Villette, il propose des créations de spectacles et de concerts avec comme ligne directrice de sauver de l'oubli, transmettre et partager les chansons de toutes les époques et styles. Depuis 2018, Le Hall de la Chanson prolonge son activité de valorisation de la chanson avec l'ouverture – sous le haut-parrainage du très regretté Charles Aznavour – du Théâtre-École des répertoires de la Chanson (TÉC), école supérieure dédiée à la formation de jeunes artistes (chanteurs et musiciens) en arrangement, accompagnement et interprétation de chansons francophones et en langues de France.

© Serge Bailly