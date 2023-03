Chansons de tous les temps Le Hall de la chanson, 20 mars 2023, Paris.

Chansons de tous les temps Lundi 20 mars, 16h00 Le Hall de la chanson

Après « Un petit air de francophonie », la première éphéméride à l’occasion de la semaine de la Francophonie de 2021, Le Hall de la chanson revient cette année, pour la 28e édition de la Semaine de la langue française et de la francophonie au doux mot d’ordre et d’inspiration À tous les temps.

Son éphéméride composé de 7 chansons qui chantent le temps qui passe ou le temps qu’il fait, révélera, chaque jour sur le site du Hall de la chanson, une nouvelle chanson à entendre et à lire accompagnée de quelques lignes de commentaires sur l’œuvre et sur l’artiste qui l’a portée.

Prenez le temps de jeter un coup d’œil et d’oreille à nos chansons de tous les temps, elles vont vous faire voyager dans la langue française par la voix des artistes.

Le Hall de la chanson Parc de la Villette Paris 75019 Paris 19e Arrondissement Paris Île-de-France 01 53 72 43 00 https://www.lehalldelachanson.com https://www.facebook.com/lehalldelachanson/;https://twitter.com/HalldelaChanson;https://www.instagram.com/halldelachanson/;https://www.youtube.com/user/halldelachansonwebtv https://www.lehalldelachanson.com/ Le Hall de la Chanson, Centre national du patrimoine de la chanson, des variétés et des musiques actuelles, est né en 1990. Situé dans le Parc de la Villette, il propose des créations de spectacles et de concerts avec comme ligne directrice de sauver de l’oubli, transmettre et partager les chansons de toutes les époques et styles. Depuis 2018, Le Hall de la Chanson prolonge son activité de valorisation de la chanson avec l’ouverture – sous le haut-parrainage du très regretté Charles Aznavour – du Théâtre-École des répertoires de la Chanson (TÉC), école supérieure dédiée à la formation de jeunes artistes (chanteurs et musiciens) en arrangement, accompagnement et interprétation de chansons francophones et en langues de France. Métro-Tram Porte de Pantin / Derrière la Grande Halle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-20T16:00:00+01:00 – 2023-03-20T16:30:00+01:00

2023-03-20T16:00:00+01:00 – 2023-03-20T16:30:00+01:00

©Virginie Fendler