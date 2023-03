Journée européennes des métiers d’art – Beau et recyclé, l’art de la peinture sur mobilier Le Halboudet, 27 mars 2023, L'Aigle .

Journée européennes des métiers d’art – Beau et recyclé, l’art de la peinture sur mobilier

2023-03-27 – 2023-03-28

Je propose la visite de l’atelier et la découverte de différentes activités, choisies parmi celles nécessaires pour remettre en beauté les meubles ou les objets décoratifs qui me sont confiés : création de peinture à la caséine, eau, chaux et blanc de Meudon. Choix des pigments pour colorer la peinture et dosage pour la création de couleurs uniques. Création de décors classiques ou contemporains, grisaille, effets de matière (effet cuir, effet rouille, effet métallisé…).

Le Bois Réenchanté se fixe pour objectif de réduire son empreinte écologique. C’est pourquoi l’accent est mis sur la démarche d’utilisation de produits respectueux de l’environnement et produisant le moins de déchets possible.

Créer du beau et du nouveau en respectant la planète, c’est possible.

contact.leboisreenchante@gmail.com +33 6 73 80 31 43 http://xn--leboisrenchant-hkbh.com/

