Exposition « Présences » · Vivre ensemble avec nos différences Le Haillan Le Haillan Catégories d’Évènement: Gironde

Le Haillan Exposition « Présences » · Vivre ensemble avec nos différences Le Haillan Le Haillan, 1 novembre 2023, Le Haillan. Exposition « Présences » · Vivre ensemble avec nos différences 1 novembre – 1 décembre Le Haillan Entrée libre Le photographe Ken Wong Youk Hong est parti à la rencontre des personnes qui habitent, traversent, travaillent, grandissent, depuis toujours ou temporairement dans la ville. Son travail ? Montrer la diversité de la société par la photo, sans filtre. Pour capter la diversité dont regorge notre ville, L’œil de Ken s’est rendu sur différents lieux afin de mettre en lumière des visages semblant ordinaires, mais dégageant de son objectif, une beauté saisissante. Une série de portraits seront à découvrir dès le 1er novembre sur tous les équipements sportifs de la ville du Haillan en grand format.

Organisé par le CCAS, en partenariat avec le Centre socio culturel La Source et la Fondation COS Quancard. Le Haillan Le Haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-01T09:00:00+01:00 – 2023-11-01T23:59:00+01:00

2023-12-01T09:00:00+01:00 – 2023-12-01T23:59:00+01:00 différences handicap Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Le Haillan Autres Lieu Le Haillan Adresse Le Haillan Ville Le Haillan Departement Gironde Lieu Ville Le Haillan Le Haillan latitude longitude 44.872105;-0.676166

Le Haillan Le Haillan Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le haillan/