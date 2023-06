LECTURE MUSICALE • UN JOUR CE SERA VIDE de et avec Hugo Lindenberg, par 7eme Sol LE HAILLAN, Bibliothèque Le Haillan, 22 août 2023, Le Haillan.

Romans sonores

Le dispositif est aussi simple que les émotions suscitées sont complexes : une comédienne assise derrière un pupitre, accompagnée d’une créatrice sonore qui mixe en direct sa composition musicale. Ensemble, elles nous font découvrir leur adaptation de deux romans en présence de leurs auteurs, Un Jour ce sera vide de Hugo Lindenberg au Haillan (le 22 août) et Né d’aucune femme de Franck Bouysse à Lormont (le 25 août).

Un Jour ce sera vide de Hugo Lindenberg : un morceau de vie enfantine, le temps d’un été ; le narrateur se lie d’amitié sur la plage avec un autre garçon, dont la famille incarne un idéal de bonheur inaccessible. Un roman lumineux qu’on quitte avec la mélancolie des fins de vacances.

Avec sa voix grave, chaleureuse, la comédienne Stéphanie Noel donne admirablement corps au texte de Hugo Lindenberg. À ses côtés, Sarah Auvray, également comédienne mais aussi chanteuse et créatrice sonore, fournit la bande originale du récit, lui offrant encore plus de contours et de profondeur.

Avec Sarah Auvray et Stéphanie Noel • Adaptation et Interprétation : Stéphanie Noel • Création musicale : Sarah Auvray • Un jour ce sera vide de Hugo Lindenberg (Editions Christian Bourgois)

Photo : Sébastien Soulard

☀️ MARDI 22.08 À 19H30 suivi d’une discussion conviviale avec l’auteur Hugo Lindenberg

☀️ LE HAILLAN Bibliothèque du Haillan, 30 rue de Los Héros 33185 Le Haillan

☀️ TOUT PUBLIC dès 11 ans

☀️ DURÉE : 1H15 + 45 min d’échanges avec l’auteur

☀️ GRATUIT sans réservation

En cas d’intempéries ou de canicule, représentation maintenue à la Bibliothèque

Une programmation mise en œuvre par Bordeaux Métropole en collaboration étroite avec ses partenaires, dans le cadre de l’Été métropolitain 2023.

©Sébastien Soulard