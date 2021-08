Nantes Le Palace Loire-Atlantique, Nantes Le Hackathon No Code Nantes (H2N) Le Palace Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Le Hackathon No Code Nantes (H2N) Le Palace, 19 septembre 2021, Nantes. 2021-09-19 les 18 et 19 septembre 2021 de 9h à 21h

Gratuit : non 10 € Inscription : www.weezevent.com les 18 et 19 septembre 2021 de 9h à 21h Construire un site ou une appli :- ça prend du temps et de l’argent ;- c’est réservé aux développeur·se·s informatiques. Ça, c’était avant l’arrivée du no-code. Derrière le terme “no-code” se cachent des outils qui rendent accessible la construction de solutions numériques sans apprendre à coder. Zapier, Typeform, Weblow, Airtable, Bubble, Adalo, Softr, Notion… Ils n’en sont que quelques exemples dont vous avez peut-être entendu parler. Et donc, construire un site ou une appli est désormais possible :- avec des moyens financiers modestes ;- sans compétences en informatique.… Pourvu qu’on ait de l’énergie et du jus de cerveau à investir ! À l’occasion de la Nantes Digital Week, nous proposons un week-end dédié au no-code. Vous y êtes bienvenu·e, quel que soit votre profil :- porteur·se d’un projet : pour créer une solution numérique- expert·e d’un outil no-code : pour partager votre expérience- curieux·se : pour vous initier au no-code en contribuant à des projets concrets2 jours placés sous le signe du collectif, du partage d’expérience et du fun, qui se concluront par les démonstrations des solutions créées tous ensemble ! Dans le cadre de Nantes Digital Week Le Palace 4 rue Voltaire Centre-ville Nantes

