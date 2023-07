Ateliers participatifs Fresque du Climat et visites guidées du Gymnase Le Gymnase Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Ateliers participatifs Fresque du Climat et visites guidées du Gymnase Le Gymnase Roubaix, 16 septembre 2023, Roubaix. Ateliers participatifs Fresque du Climat et visites guidées du Gymnase 16 et 17 septembre Le Gymnase Sur réservation sur le site ou par téléphone Construite en 1876, l’ancienne salle de gymnastique municipale est occupée par Le Gymnase depuis 2003. Fondé en 1983 et labellisé Centre de Développement Chorégraphique National en 2017, Le Gymnase soutient la création contemporaine en accueillant des artistes en résidence et propose une offre pédagogique variée. Le Gymnase 5 rue de général Chanzy – 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France 03 20 20 70 30 http://www.gymnase-cdc.com [{« type »: « link », « value »: « http://www.gymnase-cdcn.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 20 70 30 »}] Construit entre 1876 et 1878 à l’initiative de la Ville de Roubaix, dans le but d’offrir aux écoles primaires un lieu où pratiquer le sport, siège de la société de gymnastique La Roubaisienne pendant de longues années, puis salle de spectacle, Le Gymnase est un bâtiment emblématique de Roubaix, inscrit depuis 1997 à l’Inventaire supplémentaire des monuments historiques.

Depuis 2003, il abrite le Centre de Développement Chorégraphique de Roubaix Hauts-de-France, à qui il a donné son nom : Le Gymnase | CDC. Métro : Ligne 2 – Roubaix Charles de Gaulle / Tram R – Jean Moulin ou Alfred Mongy / Gare SNCF : Jean Lebas, Roubaix Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

