Salon des Cures Thermales & Thalasso by Sud Ouest Events

1 et 2 mars 2024
Le Gymnase Lille
Entrée libre, sur inscription

Début : 2024-03-01T10:00:00+01:00 – 2024-03-01T18:00:00+01:00

Salon des Cures Thermales & Thalasso by Sud Ouest Events : les 01 et 02 mars au Gymnase

Salon des Thalassos et Cures Thermales : Plongez dans le bien-être aquatique à Lille !

Explorez les pouvoirs extraordinaires de l'eau au Salon des Thalassos et Cures Thermales. Une escapade magique aux pouvoirs thérapeutiques, un week-end cocooning, ou une expérience « beauté et soins » digne des dieux de l'Olympe vous attendent dans différentes régions de France.

Ne manquez pas cette occasion unique de vous immerger dans le monde captivant de Sud Ouest Events, à travers différents thèmes passionnants, à deux pas de chez vous!

Le Gymnase
7 Place sébastopol, 59000 Lille

