Salon des Seniors by Sud Ouest Events – Lille 1 et 2 mars 2024 Le Gymnase Entrée libre ou sur inscription

Début : 2024-03-01T10:00:00+01:00 – 2024-03-01T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-02T10:00:00+01:00 – 2024-03-02T18:00:00+01:00

Salon des Seniors by Sud Ouest Events : les 01 et 02 mars au Gymnase

Salon des Seniors : Bien vieillir à Lille !

Le Salon des Seniors répond aux besoins énergiques des « jeun-iors » d’aujourd’hui, cherchant un bien-être total dans tous les aspects de la vie : santé, mode de vie, activités, finances, aventures à travers le monde, et même prévoyance façon super-héros. Profitez pleinement de votre retraite en explorant les différentes éditions du salon.

Salon du Logement Seniors et des Aides à Domicile : Bien vieillir en toute autonomie à Lille !

Découvrez dans l’univers exceptionnel du Salon du Logement Seniors et des Aides à Domicile le rendez-vous dédié à votre bien-être et à votre tranquillité. Rencontrez des experts passionnés et compétents pour des conseils sur le logement adapté, les aménagements ergonomiques et les technologies astucieuses qui rendent chaque jour plus fluide.

Ne manquez pas cette occasion unique de vous immerger dans le monde captivant de Sud Ouest Events, à travers différents thèmes passionnants, à deux pas de chez vous!

Plus d’infos ici !

