Exposition interactive sur le cycle de l’eau Le Gymnase Lille, dimanche 18 février 2024.

Exposition interactive sur le cycle de l’eau Venez découvrir l’intégralité du cycle de l’eau au travers d’un véritable jeu de rôle grandeur nature ! Dimanche 18 février, 14h00, 16h30 Le Gymnase Sur inscription

Début : 2024-02-18T14:00:00+01:00 – 2024-02-18T15:30:00+01:00

Fin : 2024-02-18T16:30:00+01:00 – 2024-02-18T18:00:00+01:00

Un escape-game pédagogique itinérant.

Imaginée, conçue et financée par la MEL, en partenariat avec l’Agence de l’eau Artois-Picardie, cette exposition traite l’intégralité du cycle de l’eau au travers d’un véritable jeu de rôle « grandeur nature » !

Des animateurs vont conduire les visiteurs à devenir « Les gardiens de l’eau » et leur présenter, de manière ludique et didactique les enjeux de la préservation de l’eau et autres thématiques liées à la lutte contre le changement climatique.

Pour sauver cette ressource essentielle et fragile, une série d’épreuves attend les participants qui navigeront au sein de 3 espaces qui se dévoilent progressivement au fur et à mesure de la visite.

Serez-vous à la hauteur ?

Le Gymnase 7 Place sébastopol, 59000 Lille