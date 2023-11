1er Marché de la Poésie de Lille Le Gymnase Lille, 9 décembre 2023, Lille.

1er Marché de la Poésie de Lille 9 et 10 décembre Le Gymnase Entrée Libre

Plus de 200 maisons d’édition, revues et poètes vous donnent rendez-vous dans la salle du Gymnase, au cœur de Lille, les samedi 9 et dimanche 10 décembre 2023 pour prendre part aux festivités d’un week-end qui mettra à l’honneur une poésie plus que jamais vivante. Des allées foisonnantes du Marché aux rencontres et débats, des séances d’ateliers d’écriture aux instants de lectures, les occasions d’interpeller, de débattre, de questionner le monde qui est le nôtre et de partager le plaisir des livres et des textes poétiques ne manqueront pas, autour d’éditeurs et d’auteurs qui témoigneront, une fois encore, de la richesse et de la diversité de la poésie contemporaine.

Le Gymnase 7 place sébastopol, 59000 Lille

2023-12-09T12:00:00+01:00 – 2023-12-09T20:00:00+01:00

2023-12-10T10:00:00+01:00 – 2023-12-10T18:00:00+01:00

Centre littéraire Escales des lettres https://www.escalesdeslettres.com