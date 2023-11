Campus HelloAsso de Lille – 30 novembre 2023 Le Gymnase Lille, 30 novembre 2023, Lille.

Campus HelloAsso de Lille – 30 novembre 2023 Jeudi 30 novembre, 18h00 Le Gymnase Sur inscription

La Maison des Associations, engagée dans le soutien au monde associatif, est partenaire de l’événement Campus HelloAsso de Lille, qui aura lieu le jeudi 30 novembre 2023.

Destiné à toutes les associations et à leurs bénévoles, cet événement est l’occasion de rencontrer des experts de la vie associative pour discuter des enjeux et des problématiques du monde associatif, dans un cadre convivial et festif.

Gratuit, ce Campus est également l’occasion de découvrir d’autres associations, des spécialistes du secteur ou encore de faire le plein de nouveaux outils.

Au programme des ateliers sur le thème : J’ai un problème, je trouve une solution

Comment lancer et organiser une collecte innovante ?

Comment utiliser les outils de paiement en ligne ?

Astuces et ressources pour une communication visuelle impactante

Comment adapter sa communication à ses différents publics (adhérents, bénévoles, donateurs) ?

Comment recruter et fidéliser ses bénévoles

Actualités associatives de la Ville de Lille

Faire connaître son asso et rendre visible ses activités

Diversifier ses sources de financement grâce aux outils en ligne

️ Rendez-vous le jeudi 30 novembre, de 18H00 à 21H30

Salle du Gymnase, Place Sébastopol à Lille

Inscription gratuite mais obligatoire sur HelloAsso

Le Gymnase 7 Place sébastopol, 59000 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

