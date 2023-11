Conférence Grand Public « Les Accidents Vasculaires Cérébraux en 2023 » Le Gymnase Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Conférence Grand Public « Les Accidents Vasculaires Cérébraux en 2023 » Le Gymnase Lille, 14 novembre 2023, Lille. Conférence Grand Public « Les Accidents Vasculaires Cérébraux en 2023 » Mardi 14 novembre, 18h00 Le Gymnase Gratuit, sur inscription. Une occasion unique pour le grand public d’en apprendre plus sur les signes de l’AVC, comment réagir, comment le prévenir.

La conférence est organisée par le Pr Cordonnier du CHU de Lille, avec le témoignage de Nathanaël de Rincquesen, journaliste. Les débats seront animés par le Dr Damien

Le Gymnase
7 Place sébastopol, 59000 Lille
Lille 59000 Lille-Centre
Nord Hauts-de-France

