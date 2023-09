Les Hauts-de-France réparent – 3e édition Le Gymnase Lille, 21 octobre 2023, Lille.

Les Hauts-de-France réparent – 3e édition Samedi 21 octobre, 10h00 Le Gymnase

Emmaus Connect s’associe à la journée « Les Hauts-de-France réparent » et propose un atelier autour du nettoyage et diagnostic de PC portable au côté de plus de 30 lieux ouverts à la réparation dans toute la région des Hauts-de-France.

Avec la Ville de Lille, les Repair Cafés de Lille, Lomme et Hellemmes, le Jardin des Bennes, Bibicyclette, les Jantes du Nord, CLX, RAOULL …

Le Gymnase 7 place Sébastopol 59000 Lille Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T17:00:00+02:00

