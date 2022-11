Match d’Improvisation théâtrale – Lille VS Paris Le Gymnase Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Match d'Improvisation théâtrale – Lille VS Paris Samedi 26 novembre, 20h00 Le Gymnase

12 € plein tarif, 10€ tarif réduit

La LILA (Lille) accueille l’équipe de la LIP (Paris) pour un match de folie ! Le Gymnase 7 Place sébastopol, 59000 Lille Lille-Centre Lille 59000 Nord Hauts-de-France Dans la patinoire, l’arbitre imposera ses thèmes, ses catégories et ses humeurs aux comédiens et comédiennes qui feront jouer leur imagination, fonctionner leurs méninges et se rencontreront pour les mettre en scène. Seul le public décidera du score de la soirée en votant pour chaque improvisation préférée. Entre rires et émotions, apprêtons-nous à vivre un moment de partage, de plaisir et de théâtre!

2022-11-26T20:00:00+01:00

2022-11-26T22:00:00+01:00

