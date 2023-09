Forever Party Le Gymnase | CDCN Roubaix, 9 décembre 2023, Roubaix.

Forever Party Samedi 9 décembre, 19h00 Le Gymnase | CDCN

Pour la soirée de clôture du festival, Sylvain Huc, Angelica Ardiot et mona mioca proposent au public un temps festif, convivial et participatif, où les corps se laissent contaminer par le son, l’énergie et le mouvement. Si tout le monde peut valser à sa guise, vous êtes ponctuellement guidé·e·s et accompagné·e·s pour goûter ensemble à l’euphorie et l’imagination des corps qui dansent ! Venez nombreuses et nombreux, sans limite d’âge !

Le Gymnase | CDCN 5 rue du Général Chanzy 59100 Roubaix Métro ligne 2 : arrêt Roubaix Charles de Gaulle / Tram R : arrêt Jean Moulin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T19:00:00+01:00 – 2023-12-09T21:00:00+01:00

