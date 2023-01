Nos corps vivants – Arthur Perole Le Gymnase | CDCN, 31 mars 2023, Roubaix.

5 à 10€

Le Gymnase | CDCN 5 rue du Général Chanzy 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France Métro ligne 2 : arrêt Roubaix Charles de Gaulle / Tram R : arrêt Jean Moulin

0320207030 http://www.gymnase-cdc.com/ https://www.facebook.com/legymnasecdc;https://twitter.com/LeGymnaseCDC;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=5aafa779-cf58-4e54-a64b-95451cfd4b18 Le Gymnase I CDC (précédemment Danse à Lille) propose une saison articulée autour de festivals, ainsi qu’un important volet de transmission (cours, stages, master classes…) et de sensibilisation des publics (rencontres, ateliers…)

Pensée comme une célébration de notre multiplicité et de notre complexité, Nos corps vivants est un temps privilégié où le corps est traité cinématographiquement avec des saccades, des ralentis et des bugs. Arthur Perole privilégie ici la relation avec son intime et le public et donne au corps de la chair et de la sensualité pour laisser jaillir l’essence d’une émotion. Porté au plateau par la musique live de Marcos Vivaldi, le performeur nous convie à un tendre et amoureux partage.



