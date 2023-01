Dioscures – Marta Izquierdo Muñoz Le Gymnase | CDCN Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Dioscures – Marta Izquierdo Muñoz Le Gymnase | CDCN, 27 mars 2023, Roubaix. Dioscures – Marta Izquierdo Muñoz Lundi 27 mars, 21h00 Le Gymnase | CDCN

5 à 10€

Dans la mythologie grecque, les Dioscures sont les dieux Castor et Pollux. Symbole des jeunes gens en âge de porter les armes, ils apparaissent comme des sauveurs dans des situations désespérées.

Dans la mythologie grecque, les Dioscures sont les dieux jumeaux Castor et Pollux. Symbole des jeunes gens en âge de porter les armes, ils apparaissent comme des sauveurs dans des situations désespérées. Ici, l'androgynie des interprètes – Mina et Ébène – crée un décalage avec la figure des géants. La chorégraphe Marta Izquierdo Muñoz les met en scène tels des titans et les expose en miroir dans des jeux complexes de reflets difractés.

