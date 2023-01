The lost pieces – Sylvain Huc, Thiago Granato Le Gymnase | CDCN Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

The lost pieces – Sylvain Huc, Thiago Granato
Lundi 27 mars, 19h00
Le Gymnase | CDCN

5 à 10€

Tous deux chorégraphes et interprètes, Sylvain Huc et Thiago Granato ouvrent ici leur collaboration. Avec ce duo, ils s’immergent dans un monde oublié du temps. Le Gymnase | CDCN 5 rue du Général Chanzy 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France Métro ligne 2 : arrêt Roubaix Charles de Gaulle / Tram R : arrêt Jean Moulin

0320207030 http://www.gymnase-cdc.com/ https://www.facebook.com/legymnasecdc;https://twitter.com/LeGymnaseCDC;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=5aafa779-cf58-4e54-a64b-95451cfd4b18 Le Gymnase I CDC (précédemment Danse à Lille) propose une saison articulée autour de festivals, ainsi qu’un important volet de transmission (cours, stages, master classes…) et de sensibilisation des publics (rencontres, ateliers…) Tous deux chorégraphes et interprètes, Sylvain Huc et Thiago Granato ouvrent ici leur collaboration. Avec ce duo, ils s’immergent dans un monde oublié du temps. Leurs limites physiques semblent s’y dissoudre. Ils explorent différentes manières d’habiter l’espace temporel et aiment à inventer d’autres usages du corps. Ils rêvent leur danse comme un lexique étrange, où des vocables rudimentaires côtoient une langue très savante. Objet bicéphale, The lost pieces ne choisit pas entre figures primitives ou futuristes.

