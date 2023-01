Aberration – Emmanuel Eggermont Le Gymnase | CDCN Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Aberration – Emmanuel Eggermont Mercredi 22 mars, 21h00 Le Gymnase | CDCN

Le Gymnase | CDCN 5 rue du Général Chanzy 59100 Roubaix

Aberrations morales, écologiques, économiques, architecturales,… Les déviations vis-à-vis du bon sens ou de la norme sont multiples. Elles déstabilisent et provoquent des réactions contradictoires. Elles peuvent à la fois nous faire sourire, nous révolter et stimuler notre créativité pour tenter de composer avec elles. Poursuivant son étude chorégraphique des couleurs, avec le solo Aberration, Emmanuel Eggermont explore le monochrome blanc et son infinité de variations esthétiques.

