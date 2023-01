La pointe du compas – Anne Rehbinder, Antoine Colnot Le Gymnase | CDCN Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

La pointe du compas – Anne Rehbinder, Antoine Colnot Le Gymnase | CDCN, 18 mars 2023, Roubaix.
Samedi 18 mars, 17h00

5 à 10€

Anne Rehbinder, autrice du livre La Pointe du compas, et le metteur en scène Antoine Colnot invitent la circassienne Mélodie Morin et sa roue Cyr, à nous délivrer l’histoire de Tessa. Le Gymnase | CDCN 5 rue du Général Chanzy 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France Métro ligne 2 : arrêt Roubaix Charles de Gaulle / Tram R : arrêt Jean Moulin

0320207030 http://www.gymnase-cdc.com/ https://www.facebook.com/legymnasecdc;https://twitter.com/LeGymnaseCDC;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=5aafa779-cf58-4e54-a64b-95451cfd4b18 Le Gymnase I CDC (précédemment Danse à Lille) propose une saison articulée autour de festivals, ainsi qu’un important volet de transmission (cours, stages, master classes…) et de sensibilisation des publics (rencontres, ateliers…) Anne Rehbinder, autrice du livre La Pointe du compas, et le metteur en scène Antoine Colnot invitent la circassienne Mélodie Morin et sa roue Cyr, à nous délivrer l’histoire de Tessa : une jeune fille portant des joggings homme oversize, rejetant l’écrasant bagage qu’impose le fait de naître fille. Quand son souhait légitime d’émancipation entre en collision avec un secret de famille…

