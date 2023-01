Versa-vice – Tânia Carvalho Le Gymnase | CDCN Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix

Versa-vice – Tânia Carvalho Le Gymnase | CDCN, 14 mars 2023, Roubaix. Versa-vice – Tânia Carvalho Mardi 14 mars, 21h00 Le Gymnase | CDCN

5 à 10€

Tânia Carvalho, artiste portugaise emblématique à l’expression protéiforme (danse, image, musique…) signe Versa-vice : une nouvelle création pour 10 interprètes. Le Gymnase | CDCN 5 rue du Général Chanzy 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France Métro ligne 2 : arrêt Roubaix Charles de Gaulle / Tram R : arrêt Jean Moulin

0320207030 http://www.gymnase-cdc.com/ https://www.facebook.com/legymnasecdc;https://twitter.com/LeGymnaseCDC;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=5aafa779-cf58-4e54-a64b-95451cfd4b18 Le Gymnase I CDC (précédemment Danse à Lille) propose une saison articulée autour de festivals, ainsi qu’un important volet de transmission (cours, stages, master classes…) et de sensibilisation des publics (rencontres, ateliers…) Son processus créatif peut se résumer ainsi : une tentative perpétuelle d’interpréter le langage de la vie et de s’abandonner librement jusqu’à trouver le geste qui lui fait écho.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-14T21:00:00+01:00

2023-03-14T22:00:00+01:00 Rui Palma

Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Le Gymnase , CDCN Adresse 5 rue du Général Chanzy 59100 Roubaix Ville Roubaix lieuville Le Gymnase , CDCN Roubaix Departement Nord

Le Gymnase , CDCN Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Versa-vice – Tânia Carvalho Le Gymnase | CDCN 2023-03-14 was last modified: by Versa-vice – Tânia Carvalho Le Gymnase | CDCN Le Gymnase , CDCN 14 mars 2023 Le Gymnase | CDCN Roubaix roubaix

Roubaix Nord