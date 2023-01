L’envahissement de l’être (danser avec Duras) – Thomas Lebrun Le Gymnase | CDCN, 9 mars 2023, Roubaix.

L’envahissement de l’être (danser avec Duras) – Thomas Lebrun 9 et 10 mars Le Gymnase | CDCN

5 à 10€

Thomas Lebrun ne lit pas Marguerite Duras : il l’écoute dans des archives radiophoniques, comme une musique inspirante.

Le Gymnase | CDCN 5 rue du Général Chanzy 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France Métro ligne 2 : arrêt Roubaix Charles de Gaulle / Tram R : arrêt Jean Moulin

0320207030 http://www.gymnase-cdc.com/

Sans la rencontrer, l’autrice est devenue une confidente intime avec qui le chorégraphe se sent en accord : « L’émotion que me procure sa voix et le sens de ses discours est semblable à celle que je ressens quand je suis au plateau. L’Envahissement de l’être… que l’on ressent lorsqu’on écrit, lorsqu’on transmet, lorsqu’on danse et qui plus est… lorsqu’on oublie que l’on danse… » Et c’est ainsi qu’il eût envie de danser seul avec Duras.



2023-03-09T20:00:00+01:00

2023-03-10T22:10:00+01:00

Frédéric Iovino