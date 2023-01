Tatiana – Julien Andujar Le Gymnase | CDCN Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix

Tatiana – Julien Andujar
Mardi 7 mars, 21h00
Le Gymnase | CDCN

5 à 10€

TATIANA, c’est la nécessité, celle d’un frère d’être sur scène pour parler de sa sœur, disparue le 24 septembre 1995, sans laisser de trace. Le Gymnase | CDCN 5 rue du Général Chanzy 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France Métro ligne 2 : arrêt Roubaix Charles de Gaulle / Tram R : arrêt Jean Moulin

0320207030 http://www.gymnase-cdc.com/ https://www.facebook.com/legymnasecdc;https://twitter.com/LeGymnaseCDC;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=5aafa779-cf58-4e54-a64b-95451cfd4b18 Le Gymnase I CDC (précédemment Danse à Lille) propose une saison articulée autour de festivals, ainsi qu’un important volet de transmission (cours, stages, master classes…) et de sensibilisation des publics (rencontres, ateliers…) Jouant avec des identités multiples, Julien Andujar flirte – drôlement – avec l’absence et l’amour au fil d’une pièce à la fois grave et fantasque. En croisant fiction autobiographique, conte documentaire ou numéro de cabaret, l’artiste nous livre une composition polyphonique. Vous n’en ressortirez pas indemne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-07T21:00:00+01:00

2023-03-07T22:45:00+01:00

