Festival Le Grand Bain – 10ème édition Mardi 7 mars 2023, 19h00 Le Gymnase | CDCN 5 rue du Général Chanzy 59100 Roubaix Métro ligne 2 : arrêt Roubaix Charles de Gaulle / Tram R : arrêt Jean Moulin

0320207030 http://www.gymnase-cdc.com/ https://www.facebook.com/legymnasecdc;https://twitter.com/LeGymnaseCDC;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=5aafa779-cf58-4e54-a64b-95451cfd4b18 Le Gymnase I CDC (précédemment Danse à Lille) propose une saison articulée autour de festivals, ainsi qu’un important volet de transmission (cours, stages, master classes…) et de sensibilisation des publics (rencontres, ateliers…) Déjà la 10ème édition pour ce Grand Bain, avec une programmation toujours aussi éclectique ! Afin de rendre compte de la vitalité et de la diversité de la danse, plus d’une trentaine de compagnies seront accueillies sur l’ensemble de la région Hauts-de-France, grâce à des partenariats toujours aussi nombreux et fidèles.

2023-03-07T21:00:00+01:00

