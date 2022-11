Dance Well – ateliers de danse gratuits Le Gymnase | CDCN Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Dance Well – ateliers de danse gratuits Samedi 10 décembre, 10h00 Le Gymnase | CDCN Dance Well c'est une régularité de rendez-vous avec la danse, des ateliers de pratique ouverts à toutes et tous. Le Gymnase | CDCN 5 rue du Général Chanzy 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France Métro ligne 2 : arrêt Roubaix Charles de Gaulle / Tram R : arrêt Jean Moulin

0320207030 http://www.gymnase-cdc.com/ https://www.facebook.com/legymnasecdc;https://twitter.com/LeGymnaseCDC;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=5aafa779-cf58-4e54-a64b-95451cfd4b18 Le Gymnase I CDC (précédemment Danse à Lille) propose une saison articulée autour de festivals, ainsi qu’un important volet de transmission (cours, stages, master classes…) et de sensibilisation des publics (rencontres, ateliers…) Dance Well c’est une régularité de rendez-vous avec la danse, des ateliers de pratique pensés pour les personnes atteintes de troubles du mouvement, de maladies neurologiques (comme la maladie de Parkinson), et ouverts à toutes les personnes souhaitant créer une communauté à partir de la danse autour des notions de bien-être, d’attention et de soin porté à soi et à l’autre. >> LE 1ER RDV <<

Réunion d’information avec une première sensibilisation à la danse

Samedi 10 décembre, 10h30 à 12h > Le Gymnase, Roubaix

Ces ateliers sont gratuits et démarrent en janvier.

Avec : Aurore Floréancig, Mélodie Lasselin, Alejandro Russo et Scheherazade Zambrano

