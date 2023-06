L’Aventure de Kaya Le Gureau Romagne, 12 juin 2023, Romagne.

Romagne,Vienne

Un soir d’orage, alors que Kaya se promenait dans la jungle en compagnie de son grand-père Eugène Tamarin et de son frère Colibri, notre jeune héroïnes’est égarée. Aidez-là à retrouver sa famille. Munis d’un sac à dos, partez à la recherche de lonne chance à tous ! Les primates vous attendent pour cette aventure hors du commun !.

Le Gureau Vallée des singes

Romagne 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine



One stormy night, while Kaya was walking in the jungle with her grandfather Eugene Tamarin and her brother Colibri, our young heroine got lost. Help her find her family. Armed with a backpack, go in search of everyone’s luck! The primates are waiting for you for this extraordinary adventure!

Una noche de tormenta, mientras Kaya paseaba por la selva con su abuelo Eugenio Tamarín y su hermano Colibrí, nuestra joven heroína se perdió. Ayúdala a encontrar a su familia. Armada con una mochila, ¡ve en busca de la suerte de todos! ¡Los primates te esperan para esta extraordinaria aventura!

In einer stürmischen Nacht, als Kaya mit ihrem Großvater Eugene Tamarin und ihrem Bruder Colibri durch den Dschungel wanderte, verirrte sich unsere junge Heldin. Helfen Sie ihr, ihre Familie zu finden. Begeben Sie sich mit einem Rucksack auf die Suche nach lonne chance à tous! Die Primaten erwarten Sie zu diesem außergewöhnlichen Abenteuer!

Mise à jour le 2023-06-07 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou