La fête du Pesked Le Guilvinec Le Guilvinec Catégories d’évènement: Finistère

Le Guilvinec

La fête du Pesked Le Guilvinec, 20 mai 2023, Le Guilvinec. La fête du Pesked Samedi 20 mai, 10h00 Le Guilvinec Gratuites Notre Manifestation familiale autour de la pêche et incontournable du pays Bigouden étalée sur la journée du 20 mai,regroupe de multiples activités gratuites telles que la visite d’Haliotika, des ateliers pour enfants de maquillage ou de création d’une fresque participative, (et d’autres surprises) mais également la possibilité pour eux de venir s’amuser dans les structures gonflables ou bien de piloter des minis maquettes de bateaux.

La fête du Pesked c’est aussi avoir la chance de monter à bord des chalutiers du port du Guilvinec, de visiter un chantier naval.

Tout au long de la journée sont prévus des ateliers culinaires ainsi que des dégustations autour du poisson.

Enfin, les « demoiselles » du Guilvinec seront mises à l’honneur, puisqu’un concours de décortiquage de langoustines se déroulera, suivi par un souper marin et l’occasion de danser pour clôturer cette belle journée. Le Guilvinec le port 29730 le guilvinec Le Guilvinec 29730 Finistère Bretagne [{« type »: « email », « value »: « fetedupesked@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0298582838 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-20T10:00:00+02:00 – 2023-05-20T22:30:00+02:00

2023-05-20T10:00:00+02:00 – 2023-05-20T22:30:00+02:00 Guilvinec-fête du pesked-pays bigouden-pêche-évènement-fête

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Le Guilvinec Autres Lieu Le Guilvinec Adresse le port 29730 le guilvinec Ville Le Guilvinec Departement Finistère Age max 99 Lieu Ville Le Guilvinec Le Guilvinec

Le Guilvinec Le Guilvinec Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le guilvinec/

La fête du Pesked Le Guilvinec 2023-05-20 was last modified: by La fête du Pesked Le Guilvinec Le Guilvinec 20 mai 2023 Le Guilvinec Le Guilvinec Le Guilvinec

Le Guilvinec Finistère