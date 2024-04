Le Gueuleton d’Émotions Milizac-Guipronvel, dimanche 5 mai 2024.

Le Gueuleton d’Émotions Milizac-Guipronvel Finistère

Le Gueuleton d’Émotions, première édition

Bonne viande, bons vins, bons copains n’est-ce pas la recette d’un dimanche parfait ?

Pour cet évènement ouvert à tous, Émotions vous propose une journée à la française le dimanche 5 Mai 2024.

Une ambiance unique dans un lieu unique Le domaine de Keranflec’h à Milizac !

Des grandes tables banquets avec de belles nappes à carreaux, un menu terroir Textures Traiteur et les classiques des chansons françaises en live par Pascal Yvin et le DJ Christian Loxq !

Les caves Ty Ar Gwin seront sur place pour proposer des bières et des bouteilles de vins aux plus assoiffés d’entre vous !

Prix 69€ par personne

Places limitées.

Réservations par messages privés ou par téléphone au 06 75 99 80 50.

Venez festoyer et chanter à tue tête avec nous ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 12:00:00

fin : 2024-05-05 20:00:00

Domaine de Keranflec’h

Milizac-Guipronvel 29290 Finistère Bretagne

L’événement Le Gueuleton d’Émotions Milizac-Guipronvel a été mis à jour le 2024-04-09 par OT IROISE BRETAGNE