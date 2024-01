LA CHISTOLE #3 LE GUEULARD PLUS Nilvange, samedi 25 mai 2024.

Si vous aimez : La Jungle, Meule, l’asphalteL’événement des fans de côtes à vélo et de rock énervé revient pour une 3è édition !Cette fois-ci, La Chistole est un samedi, de quoi prendre le temps de rouler tous·tes ensemble le long des pistes cyclables du Val de Fensch puis de se régaler avec 5 concerts.Le noise rock grandiose d’Irnini Mons, le math rock hypnotisant et massif de BØL, le vent de fraîcheur aux saveurs post hardcore punk noise de W!ZARD, le post punk magnétique de Princess Thailand et le noise rock frontal de IT IT ANITA : La Chistole s’annonce joyeuse et explosive.Retrouve prochainement le programme détaillé, mais tu peux déjà réserver ton samedi 25 mai dès 16h avec un début des concerts à 20h.

Tarif : 16.00 – 16.00 euros.

Début : 2024-05-25 à 20:00

Réservez votre billet ici

LE GUEULARD PLUS 3 RUE VICTOR HUGO 57240 Nilvange 57