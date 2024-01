CARTE BLANCHE A FLORAL RECORDS – CARTE BLANCHE A FLORAL RECORDS : LE GUEULARD PLUS Nilvange, vendredi 12 avril 2024.

Si vous aimez : Franz Ferdinand, Teacup monsterLe Gueulard Plus laisse le champ libre à de jeunes pousses de la scène indé : Floral Records, maison d’artistes aux sonorités colorées et atypiques, à l’image de la musique survitaminée de Tip Stevens. Auteur de cinq EPs passant du rock à l’électro ou à la folk, ce multi-instrumentiste avide d’expérimentations livre un rock chaud, sucré et déjanté sur son dernier opus Bengal. Il sera accompagné par Péniche et leur math rock sans concessions fleurant l’urgence, et par le duo nancéien !AYYA!, accompagné par Le Gueulard Plus, dont le son noise, électro et psyché nous invite à plonger dans une transe festive.

Tarif : 14.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-04-12 à 20:30

Réservez votre billet ici

LE GUEULARD PLUS 3 RUE VICTOR HUGO 57240 Nilvange 57